Dopo Ibrahimovic il club rossonero potrebbe decidere di pescare ancora tra i parametri zero. Scopriamo quelli più interessanti che si liberano il prossimo giugno

Il giusto mix di giovani e giocatori esperti. Potrebbe essere così il nuovo Milan del futuro. La società con l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic ha dato un segnale chiaro sul progetto del club, che potrebbe presto accogliere nuovi profili d’esperienza per far crescere al meglio le promesse in rosa. Dare uno sguardo a chi si libererà il prossimo 30 giugno potrebbe essere dunque una buona idea.

Da febbraio i calciatori che hanno un contratto in scadenza avranno la possibilità di accordarsi con una nuova squadra, firmando un accordo che entrerà in vigore dal primo luglio prossimo.

Occhi puntati in casa Napoli e Atalanta

Guardando in Serie A, i profili più interessanti sono certamente Callejon e Mertens. Il Napoli sta lavorando al loro rinnovo ma l’accordo non è stato ancora trovato. Entrambi potrebbero dare un apporto importante al Milan, al pari di Matuidi. Gli ottimi rapporti con Raiola potrebbero favorire l’approdo del francese a Milanello, alla ricerca di un ultimo contratto importante. Tutte e tre i calciatori citati hanno dato prova di essere integri fisicamente e proprio per questo le proprie squadra di appartenenza non appaiono intenzionati a mollarli ma come sempre, a fare la differenza, saranno i soldi.

In casa Milan, i tifosi hanno ancora in mente l’ultimo match dell’anno contro l’Atalanta. Tra le fila bergamasche ben due calciatori importanti vanno in scadenza il prossimo giugno, Ilicic e Palomino. Entrambi farebbero più che comodo all’attuale squadra allenata da Pioli, alla ricerca di un centrale di difesa e di un attaccante capace di saltare l’uomo con continuità.

Dall’estero: che occasioni da Parigi e Londra

Non mancano le occasioni ovviamente anche all’estero. Sono davvero tanti i calciatori importanti con un contratto fino al 30 giugno 2020; molti di questi proibitivi per le alte richieste, come Eriksen o Cavani, che vogliono davvero parecchi soldi.

Più facile potrebbe essere, invece, arrivare a Mario Gotze, Matic o Lallana ma le occasioni che stuzzicano di più la fantasia arrivano da Londra e Parigi. In casa Chelsea, infatti, sono tutti in fila per cercare di convincere Willian, Giroud e Pedro, tre pezzi da 90 che farebbero ancora la fortuna di molti. Al Psg oltre a Cavani, occhi puntati anche su Meunier e Kurzawa.