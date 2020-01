I buoni rapporti tra i rossoneri e il club francese potrebbero favorire l’acquisto del classe 1999 Boubakary Soumaré

Il Milan è tra le società più attive sul calciomercato. Piazzato il colpo Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto tornare il sorriso ai tifosi, i rossoneri si stanno guardando attorno alla ricerca di nuovi calciatori, che possano dare la svolta ad una stagione fin qui deludente. Servono rinforzi, Paolo Maldini e Boban sono consapevoli del fatto che il solo acquisto dello svedese non può bastare.

Tocca a Todibo

Il prossimo acquisto dovrebbe essere un difensore centrale, con Todibo sempre più vicino. L’infortunio di Duarte e Caldara ancora non pronto, hanno spinto i rossoneri a muoversi con forza sul calciatore francese. La trattativa per il classe 199 del Barcellona è arrivata ad un svolta e non è un caso che ad oggi il Milan non sia su altri profili.

Sfida a Inter e Napoli per Soumaré

Dopo la sarà la volta di un centrocampista. In queste settimane sono diversi i giocatori accostati al Milan che al momento però non ha affondato il colpo su nessuno. Xhaka, in uscita dall’Arsenal, sembra essere diretto in Germania; Matic – altro calciatore finito in orbita rossonera – è tornato in campo, dopo un infortunio di due mesi, con la maglia del Manchester United il 28 dicembre contro il Burnley. Le sue condizioni dunque non destano preoccupazione ma le richieste economiche non sono certo basse. Lobotka, l’ultimo nome accostato al Milan, invece, è sempre più vicino al Napoli.

Il Milan potrebbe così decidere di tornare a pescare dalla Ligue 1 e in particolar modo da Lille. Gli ottimi rapporti tra i due club – grazie agli interessi di Elliott – potrebbero portare i rossoneri a puntare su Boubakary Soumaré. Il francese classe 1998, dotato di un fisico importante, si sta imponendo al centro del centrocampo del Lille, tanto da finire nel mirino di club importanti come Inter e Napoli. Per il Milan, però, come ha dimostrato l’affare Leao, soffiato ad una concorrenza non da poco, potrebbe esserci una corsia preferenziale.