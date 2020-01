Rebic, bocciatura totale: ritorno all’Eintracht unica soluzione

L’attaccante croato ha deluso le attese, non risolvendo il problema dell’esterno. Bocciato da Pioli, è pronto a far ritorno in Germania

E’ finita l’avventura di Ante Rebic con la maglia del Milan, un’avventura che fra qualche anno in pochi ricorderanno. Il croato – ultimo colpo del mercato estivo, arrivato con la formula del prestito biennale, in un’operazione che ha portato Andre Silva a Francoforte – è stato, infatti, un vero flop, deludendo tutte le volte che è stato chiamato in causa. Dopo solo sei mesi è pronto così a fare le valigie con solo 177 minuti giocati in rossonero, frutto di sette spezzoni di gara.

Il suo entourage è a lavoro per riportarlo all’Eintracht Francoforte: un ritorno obbligato e voluto dallo stesso calciatore che al Milan non trova più spazio.

Dopo la partita con il Napoli, datata 23 novembre, Rebic non ha più messo piede in campo, collezionando ben quattro panchine consecutive. E’ scivolato dietro nelle gerarchie, facendosi scavalcare anche da Castillejo, oltre che da Calhanoglu, Suso e Bonaventura.

Obiettivo Nazionale

Rebic vuole lasciare il Milan per giocare con continuità con l’obiettivo di esserci ai prossimi Europei con la Croazia. Proprio con la Nazionale ha sempre espresso il meglio di se e le sue prestazioni con la maglia a scacchi biancorossa lasciavano ben sperare. E invece se ne tornerà in Germania, lasciata in fretta e furia nelle ultime ore del mercato estivo, senza aver lasciato minimamente il segno: zero gol e zero assist. Solo il numero dei cartellini, due, ha quasi rispettato le attese ma la sua grinta in campo non si è mai vista.

Altro esterno con le valigie in mano

Il Milan sperava di aver risolto il problema degli esterni, che perseguita la squadra ormai da anni, con Rebic ma così non è stato. A gennaio un altro attaccante, che ha spesso giocato da ala, lascerà il club rossonero. Stiamo parlando di Borini, finito ai margini con Stefano Pioli.

Nel suo futuro sembra poterci essere ancora una volta l’Inghilterra, con il Crystal Palace pronto a puntare su di lui. Se l’ex Roma decidesse di abbassarsi lo stipendio potrebbe approdare al Genoa, che a gennaio è pronto all’ennesima rivoluzione per mantenere la categoria.