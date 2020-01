Bonaventura-Milan, tarda il rinnovo: interesse della Fiorentina

Calciomercato Milan: Giacomo Bonaventura interessa alla Fiorentina. Il centrocampista rossonero è in scadenza, e può prendere accordi già adesso.

La Fiorentina su Giacomo Bonaventura. L’indiscrezione arriva da La Nazione. Il contratto con il Milan è in scadenza nel giugno 2020, tra qualche mese quindi. E tecnicamente il giocatore può già prendere accordi con altri club.

Non è ancora arrivato un accordo per il rinnovo tra le parti. La sensazione è che si possa arrivare presto ad un accordo, anche se al momento vanno raccontati i fatti per come appaiono. Bonaventura non ha rinnovato, nonostante sia già da mesi il punto fermo del Milan. Proprio il suo ritorno da titolare è coinciso con un miglioramento della squadra, salvo poi crollare nell’ultima del 2019 contro l’Atalanta.

Bonaventura in scadenza: c’è la Fiorentina

I rapporti riconciliati tra Milan e Mino Raiola, potrebbero facilitare l’accordo per il rinnovo di Bonaventura, definito “uno di famiglia” da Frederic Massara in un’intervista di qualche settimana fa. Anche per questo appare difficile che non ci sia un rinnovo.

È chiaro però che Milan e Bonaventura guardano ai loro interessi economici. Le richieste di Jack sono alte, chiede un adeguamento importante d’ingaggio. Dal canto suo i rossoneri vorrebbero ancora garanzie sulla sua tenuta fisica e tenere basso il suo stipendio. Al momento Bonaventura guadagna 2 milioni di euro netti a stagione.

Ricordiamo che Bonaventura è un classe 1989, compirà 31 anni il prossimo agosto. Per la Fiorentina sarebbe un grande colpo, come per gran parte dei club di Serie A. Il problema per i viola è lo stipendio: il cartellino verrebbe preso a zero, ma calciatore e agente spareranno alto per il contratto. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni.

