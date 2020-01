Ibrahimovic-day, la giornata live dell’arrivo a Milano dell’attaccante. Visite mediche e firma sul contratto, domani la presentazione

11:55 – Ibrahimovic è partito da Linate, sarà presto alla clinica La Madonnina per le visite mediche.

11:35 – IBRAHIMOVIC E’ A MILANO! Abbraccio con Boban.

10.50 – Presente a Linate anche Boban. Tanti selfie con i tifosi li presenti.

10:45 – Tanti tifosi rossoneri sono a Linate per l’arrivo del Re.

10:30 – Ibrahimovic è partito da Stoccolma alle 8:55 e sarà a Milano alle 11:35.

Oggi è il giorno di Zlatan Ibrahimovic. Ufficializzato venerdì 27 dicembre, il nuovo attaccante del Milan è pronto per iniziare questa avventura. Nelle prossime ore è atteso in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Domani invece ci sarà la presentazione in conferenza stampa, alle ore 10:00 nella sala di Casa Milan. Un evento attesissimo dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Ci sarà modo di rivolgere tante domande al nuovo giocatore rossonero.

Noi di Milanlive.it vi forniremo tutti gli aggiornamenti sulla giornata di oggi. Novità, foto, video ed eventualmente qualche dichiarazione da parte di Ibrahimovic o dei dirigenti. Tutto qui, in questo articolo. Il modo migliore per prepararci alla conferenza stampa in programma domani mattina.

