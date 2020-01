Ufficiale, Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia – VIDEO

Scelto ufficialmente il numero di maglia da Zlatan Ibrahimovic. Nessuna sorpresa per la decisione del centravanti svedese.

Zlatan Ibrahimovic ha scelto. Sarà il 21 il suo numero di maglia nella seconda esperienza al Milan.

L’attaccante svedese ha deciso di indossare questo numero sulle proprie spalle. Le indiscrezioni delle scorse settimane di Sky Sport sono state dunque confermate dal Milan stesso, attraverso un breve video rivelatorio.

Ibrahimovic non prenderà dunque la 11, che Fabio Borini sta per lasciare libera. E neanche la 1 come proposto da Sportmediaset. L’attaccante indosserà la 21, già utilizzata con la sua Svezia durante il Mondiale 2002.