Calciomercato Milan | Castillejo può tornare in Spagna

Calciomercato Milan | Samu Castillejo sembra ad un passo dal trasferimento in Spagna. Il suo ritorno in Liga appare sempre più concreta.

Il futuro di Samu Castillejo sembra ormai scritto. L’attaccante esterno spagnolo del Milan è considerato da tempo un esubero, una riserva senza grande utilità nella rosa.

Il numero 7 rossonero da un anno e mezzo fa parte della rosa. Castillejo ha accumulato poche presenze, solo una manciata da titolare. Nonostante sia teoricamente utile tatticamente in un 4-3-3 classico, lo spagnolo dovrebbe a breve fare le valigie.

Le notizie che arrivano dalla Spagna sono chiare: il Milan starebbe trattando da giorni in maniera informale la cessione di Castillejo. Ad accoglierlo sarebbe una squadra della Liga spagnola, campionato che ovviamente lui conosce bene.

Ibrahimovic miglior attaccante del Milan per media gol

Diario Sport è sicuro: Castillejo giocherà nell’Espanyol

Il quotidiano iberico Diario Sport ha parlato dell’Espanyol come club molto vicino all’acquisto di Samu Castillejo. Si tratterebbe di un trasferimento però solo a titolo temporaneo.

In corso dialoghi tra Milan ed Espanyol per definire tale accordo. La società catalana ha bisogno di rinforzi immediati per evitare una clamorosa retrocessione in Liga. Lo stesso esterno d’attacco iberico classe ’94 sarebbe concorde nel tornare nel suo paese natio dopo un anno e sei mesi.

L’ex Malaga e Villarreal ha rifiutato in estate le avance di diversi club, anche internazionali. L’obiettivo di Castillejo era quello di trovare spazio e fiducia con la maglia del Milan, ma sembra che non sia riuscito a impressionare i suoi allenatori.

Sia Marco Giampaolo, sia Stefano Pioli non hanno pensato di coinvolgerlo direttamente nei loro schemi. In realtà il primo, durante la preparazione estiva, ha tentato di lanciare Castillejo nel ruolo di seconda punta. Senza però ottenere le risposte giuste.

Quel che è certo è che l’Espanyol per il momento punta ad un prestito fino a giugno. Il futuro dipenderà da Castillejo stesso.

Sky – Todibo, Milan e Barcellona discutono sulla formula