Ibrahimovic miglior attaccante del Milan per media gol

Zlatan Ibrahimovic implacabile: la sua vecchia media realizzativa con la maglia rossonera resta ancora oggi la più alta in tempi recenti.

Il Milan è euforico. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sta riportando entusiasmo e soprattutto grande ottimismo per il proseguo di una stagione negativa.

L’attaccante classe ’81 è sbarcato oggi a Milanello per la sua seconda avventura rossonera. Ibrahimovic infatti ha già militato come è noto dal 2010 al 2012 in maglia rossonera.

42 reti in 61 presenze. Questo il bottino di Ibra nella prima avventura milanista. La sua media-gol, come riportato dai dati di Opta Sport, è ancora la migliore per quanto riguarda i centravanti del Milan in periodi recenti.

Nell’era del campionato italiano a tre punti, quindi dalla stagione 1994-95, Ibrahimovic è il miglior marcatore: i numeri parlano di 0,69 reti a partita. Una media superiore a quella di gente come Andriy Shevchenko, Ronaldo e Carlos Bacca.

Un Ibra dominante, sempre decisivo. Come si augurano i tifosi del Milan che possa essere anche in questa esperienza bis con la maglia rossonera. Il rilancio di un club in difficoltà per risultati e progettualità passa molto dalle prodezze dello svedese.

