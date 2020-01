Sky – Todibo, Milan e Barcellona discutono sulla formula

Calciomercato Milan | Il difensore Jean-Clair Todibo è considerato un predestinato. Per questo rossoneri e Barcellona non sono ancora concordi sulla formula.

Jean-Clair Todibo è un predestinato. Il giovane difensore classe ’99 del Barcellona è considerato uno degli stopper più importanti in prospettiva del calcio europeo.

Un elemento che potrebbe a breve rinforzare la difesa del Milan. Il ventenne difensore è infatti in cima alla lista dei desideri rossoneri in vista del mercato di gennaio, che sta partendo proprio in queste ore.

Il problema è che Milan e Barcellona non hanno ancora trovato la formula giusta per il trasferimento di Todibo a San Siro. Come riportato oggi da Sky Sport questo ostacolo sta rallentando il buon esito dell’operazione.

Calciomercato Milan, per Todibo spunta l’opzione prestito

Il Milan vuole prendere Todibo senza spendere troppo nell’immediato. Il Barcellona è pronto a cederlo, ma senza rischiare di perderlo definitivamente.

Lo scenario è dunque piuttosto intricato. Il classe ’99 ha accettato di buon grado la destinazione italiana, ma deve attendere che i due club trovino un complicato accordo.

Inizialmente il Milan aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni complessivi. Il Barcellona ha però rilanciato proponendo il prestito secco: nessun diritto o opzione per l’acquisto definitivo in favore del Milan a giugno e ritorno certo di Todibo alla base.

I rossoneri non sono convinti. Non intendono valorizzare un giovane talento per poi vederlo partire a giugno senza alcuna possibilità di riscatto. Ecco perché il Milan punta almeno su un prestito con diritto di acquisto in estate, volendo anche prolungato su 18 mesi.

C’è disaccordo sulla formula del trasferimento, anche se l’ok definitivo appare molto vicino. I contatti tra Milan e Barça continueranno anche nel prossimo weekend. La volontà di tutti è di chiudere l’affare entro la prima metà di gennaio.

