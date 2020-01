Milan, non solo Napoli: nuova pista italiana per Rodriguez

Il calciatore svizzero resta in uscita: l’ultima idea lo porta a Bergamo. L’Atalanta ci sta pensando per sostituire Arana

Ricardo Rodriguez è tra i calciatori che lasceranno il Milan in questa sessione di calciomercato. Il terzino svizzero, titolare inamovibile fino a questa estate, è pronto a fare le valigie per giocare con continuità altrove dopo l’esplosione di Theo Hernandez. Le prestazioni super del francese hanno relegato in panchina l’ex Wolfsburg, che ha bisogno di giocare per non perdere la titolarità in Nazionale.

La volontà di cambiare aria è stata manifestata più volte dal suo entourage ma ad oggi manca l’offerta giusta che convinca il Milan.

LE PRIME PAROLE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC

Rodriguez, l’estero chiama

Rodriguez potrebbe far ritorno in Germania, dove continua ad essere apprezzato: piace al Borussia Dortmund ma anche allo Schalke 04. Dalla Premier League c’è in piedi, invece, la possibilità Watford. Si sono fatti avanti anche dalla Turchia: il Fenerbahce vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Ipotesi di acquisto, questa, esclusa dal Milan che vuole privarsi del suo calciatore a titolo definitivo per via di un contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

IBRAHIMOVIC, L’ABBRACCIO CON BOBAN – VIDEO

Nuova Pista italiana

Non mancano nemmeno le squadre italiane. Ricardo Rodriguez è particolarmente stimato anche in Serie A. In prima fila c’è il Napoli – ipotesi questa che piace particolarmente al calciatore – con Gattuso pronto a riabbracciarlo. Gli azzurri, al momento, però, sembrano pensare ad altro: la priorità, infatti, resta il centrocampista e solo dopo si guarderà ad altri obiettivo.

Lo svizzero è stato accostato anche alla Fiorentina ma dopo l’addio di Montella è un ipotesi che va scartata.

La novità, invece, è rappresentata dall’Atalanta: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bergamaschi starebbero pensando a Rodriguez in vista dell’addio di Arana. La capacità di giocare sia esterno alto che a tre dietro gli permetterebbe di adattarsi perfettamente agli schemi di Gasperini ma i 2 milioni di stipendio potrebbero rappresentare un ostacolo.