Ibrahimovic, l’abbraccio con Boban e l’entusiasmo dei tifosi – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milano. L’aereo partito dalla Svezia è atterrato alle 11:30 presso l’aeroporto di Linate. Una volta sceso, il centravanti 38enne è stato accolto da Zvonimir Boban. C’è stato un abbraccio tra i due, che dopo un po’ sono saliti in macchina per dirigersi verso la clinica La Madonnina per le visite mediche.

Ma uscire dall’aeroporto non è stato facile per Ibrahimovic e Boban. Infatti, erano presenti molti tifosi ad accogliere il ritorno di Zlatan al Milan, entusiasmo alle stelle con tanti cori dedicati al giocatore. Qualche milanista voleva che lui scendesse per un saluto, ma non è stato possibile.

Una bella accoglienza per Ibrahimovic, molto motivato per la sua seconda esperienza in maglia rossonera.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SBARCO DI IBRA