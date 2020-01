Milan, Todibo vicinissimo. Ma spunta l’idea del prestito secco

Milan e Jean Clair Todibo: le parti potrebbero presto abbracciarsi ma con una formula differente rispetto alle idee iniziali. Gli sviluppi della trattativa.

Jean-Clair Todibo resta a un passo dal Milan: lo ribadisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Come evidenzia il quotidiano, al massimo potrebbe cambiare la formula ma non la sostanza.

Le due società, infatti, sono d’accordo su tutto o quasi, così la trattativa potrebbe essere definita nelle prossime ore per la felicità di tutti.

Milan-Todibo, cambia la formula dell’affare?

Da una parte c’è il Diavolo che ha deciso di puntare sul 19enne blaugrana dopo l’infortunio di Léo Duarte, dall’altra un Barça convinto che il Milano e la Serie A siano gli elementi migliori per far sì che il gioiellino francese possa maturare in pochi mesi.

Ma il nodo è proprio questo: la società spagnola crede nel ragazzo e intende mantenere comunque l’ultima parola sul suo futuro, mentre la dirigenza milanista vorrebbe essere padrone del suo destino. Nel mezzo c’è il giocatore, il quale sarebbe parecchio entusiasta di giocare finalmente con continuità.

Si discute dunque sul diritto di recompra o un prestito secco. E bocciata la prima opzione, al Milan ora si sta facendo strada l’ipotesi di un prestito di sei mesi. Uno scenario che ovviamente non entusiasma la proprietà, ma che permetterebbe al contempo di non dover sborsare liquidità nell’immediato e di poter ridiscutere l’eventuale acquisto al termine del trasferimento temporaneo.

Il Dt Paolo Maldini e il Ds Eric Abidal sono in contatto continuo per definire gli ultimi dettagli. La formula del prestito secco, magari con un accordo sulla parola che preveda la possibilità di ‘rimodulare’ i termini a fine stagione, potrebbe rivelarsi la soluzione giusta per sbloccare l’affare.

Lo step finale – rivela la GdS – resta il via libera di Todibo. I rossoneri, infatti, non sono l’unica squadra sulle sue tracce, ma anzi spuntano anche Monaco e Nizza in Francia, Leverkusen e Schalke 04 in Bundesliga, il Watford in Premier League e il Benfica in Portogallo.

Il giocatore non ha chiuso a nessuna di queste piste, anche se a quanto filtra dal suo entourage fondamentale sarà la possibilità di giocare con continuità. E in tal senso il Milan è in netto vantaggio, dal momento che gli offrirebbe un ruolo da titolare accanto al capitano Alessio Romagnoli. Serve solo l’affondo finale che dovrebbe arrivare a brevissimo.

Milan, è il giorno di Ibrahimovic: pronte le visite mediche