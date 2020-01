Milan, è il giorno di Ibrahimovic: pronte le visite mediche 

E’ il Zlatan Ibrahimovic day: dopo l’ufficialità nel finale del 2019, oggi è pronto l’approdo e le visite mediche per il campione scandinavo.

Milan, è il grande giorno di Zlatan Ibrahimovic. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in vista della conferenza stampa di presentazione di domani, l’attaccante, a distanza di sette anni e mezzo, atterrerà questa mattina in città.

E’ atteso verso le 11.00 all’Ata, il terminal di Linate riservato ai voli privati. E ad aspettarlo ci saranno Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Inizialmente si era pensato a un approdo in gran segreto, e invece adesso potrebbe esserci anche il primo saluto per poi dirigersi alla clinica La Madonnina per le visite mediche.

Il primo approccio in campo, invece, avverrà a San Siro già il prossimo 6 gennaio, dove il giocatore riabbraccerà la tifoseria e respirerà l’aria partita pur non giocando. La data del probabile esordio, piuttosto, resta il 15 gennaio con Milan-Spal di Coppa Italia, per poi riscaldarsi in vista del derby che arriverà non molto dopo.

In questo primo periodo il giocatore si sistemerà in hotel, dal momento che il vero trasloco verso la sua casa in zona Montenapoleone non è ancora iniziato. Del resto ci sono alcune decisioni che Ibra e la famiglia ancora devono prendere, a partire dal futuro dei figli: è possibile, infatti, che questi restino in Svezia dove ormai hanno raggiunto il loro equilibrio. Se poi dovesse iniziare a conquistare da subito il Diavolo, con una probabile rinnovo già pronto in prospettiva, chissà che lo scenario non cambi.

