Matic, folle richiesta di ingaggio: i dettagli

Nemanja Matic ha pretese decisamente esagerate a livello di ingaggio. Anche per questo il centrocampista del Manchester United non approderà al Milan.

Nemanja Matic non vestirà la maglia del Milan. Già nei giorni scorsi da via Aldo Rossi erano emerse smentite sul presunto interesse nei confronti del giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2020.

In realtà il Manchester United avrebbe un’opzione per prolungare di un anno l’accordo, però la cessione già a gennaio è possibile. Il 31enne centrocampista serbo farebbe comodo a molte squadre. Ha grande esperienza e qualità che possono tornare decisamente utili. Anche al Milan, dove però non approderà.

Un motivo concreto del non arrivo di Matic in rossonero è legato alla richiesta di ingaggio. Stando a quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, il calciatore pretende uno stipendio da ben 8 milioni di euro annui con bonus compresi. Pura follia. Il Milan non può permettersi una simile spesa, ma anche altre società di fronte a tale pretesa si possono tirare indietro.

Pure l’Inter si era interessata al serbo del Manchester United, ma la pista si è raffreddata. Ora il club nerazzurro sta facendo di tutto per portare Arturo Vidal a Milano. Antonio Conte ha allenato il cileno alla Juventus e lo vorrebbe nuovamente a disposizione. La società ci sta provando. Sulla sponda Milan la dirigenza è concentrata sul difensore centrale francese Jean-Clair Todibo, però qualcosa a centrocampo potrebbe essere fatta in caso di cessione di Franck Kessie o Lucas Paquetà.

