Fernandes, il Milan insiste con il Benfica: le ultime

Calciomercato Milan: Gedson Fernandes è ancora un obiettivo. Il centrocampista portoghese sempre nel mirino dei rossoneri: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gedson Fernandes è uno dei profili da tempo accostati al Milan. Il fantasista classe 1999 del Benfica è corteggiato già dalla scorsa estate, quando Boban e Maldini provarono a convincere l’amico ed ex compagno Rui Costa a cederlo.

Notizie dal giornale ‘A Bola’, riferiscono che il Benfica è disponibile ad ascoltare offerte per il giovane centrocampista, per una cessione a titolo definitivo. Da non escludere anche la possibilità di un prestito di 18 mesi, con un diritto di riscatto. Più probabile che in questo caso venga fissato un “obbligo” di riscatto. Il problema maggiore riguarda probabilmente il costo del cartellino: Fernandes ha una clausola da 120 milioni di euro.

Non sono cifre fattibili però: il giocatore verrà ceduto per una cifra molto inferiore. Su di lui la concorrenza è alta: oltre al Milan, ci sono Inter, Lione e soprattutto Manchester United. Pare che proprio il Milan – secondo calciomercato.it – abbia superato l’Inter nella corsa al giocatore. Ma restano comunque gli altri due club citati, che peraltro hanno possibilità e margini maggiori rispetto ai rossoneri per agire sul mercato.

Calciomercato Milan, Fernandes rinforzo a centrocampo?

Nel Milan in mezzo al campo manca filtro, intensità e qualità. Tutto? Quasi. Se non pressa tutti Bennacer, ci bucano facilmente. Se non inventa qualcosa Bonaventura, non succede niente. Kessie corre, ma non fa bene né la prima né la seconda fase. Quel lato è probabilmente il punto debole.

Fernandes gioca proprio sul centro-destra. 20enne, alto 184 cm, piede preferito: destro. In questa stagione ha già collezionato 12 presenze, un solo assist ma nessun gol. Al Milan forse serve un giocatore più pronto, e che magari riesca a garantire assist e soprattutto gol.

Fernandes è considerato il nuovo astro nascente del Portogallo, ha grandi potenzialità ma è molto giovane e dunque con poca esperienza. Ha bisogno di crescere, e sbagliare, e al Milan attualmente c’è poco spazio per altri errori. Bisognerà valutare attentamente un investimento del genere.



