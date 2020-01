Ibrahimovic, fuori programma: è a Milanello per allenarsi

Zlatan Ibrahimovic è arrivato al centro sportivo di Milanello. Ha incontrato mister Stefano Pioli e i nuovi compagni di squadra. Previsto anche il suo primo allenamento.

Oggi è stato il giorno dell’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, atterrato con aereo privato. Lo svedese ha parlato ai microfoni di Milan TV mandando un messaggio forte e chiaro ai tifosi. Poi ha svolto le visite mediche, ed è stato a Casa Milan.

In questi minuti invece si è diretto verso Carnago, al centro sportivo di Milanello. Non potrà partecipare alla seduta pomeridiana in quanto già finita. Ha incontrato e salutato l’allenatore Stefano Pioli, che già aveva sentito telefonicamente prima del suo arrivo. E ovviamente è stato presentato alla squadra: quindi un primo incontro ufficiale con i nuovi compagni.

Ibra non parteciperà, come detto, alla sessione con il gruppo ma farà allenamento individuale per cominciare a preparare fisico e muscoli alla fatica. Il suo obiettivo è quello di essere a disposizione già per lunedì 6 gennaio, giorno di Milan-Sampdoria a San Siro.

Ibra scalpita: subito pronto ad allenarsi

Del resto Ibra già dal suo arrivo era in attesa di cominciare ad allenarsi. Per quanto gli piaccia essere al centro dell’attenzione mediatica, è chiaro che il lavoro sul campo è quello che preferisce. Non vuole deludere i tifosi, bisogna subito mettersi a lavoro per essere al top della forma nel più breve tempo possibile.

Ricordiamo che la MLS si è chiusa ad ottobre. Ibrahimovic non gioca una partita ufficiale dallo scorso 25 ottobre, quando nella sconfitta per 5-3 nel derby tra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC segnò un gol e servì un assist.

