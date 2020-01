Sportmediaset – Ibrahimovic vuole giocare in Milan-Sampdoria

Fretta e voglia di esordire: Zlatan Ibrahimovic vuole essere in campo e a disposizione per il match contro la Sampdoria di lunedì prossimo.

Zlatan Ibrahimovic brucia le tappe. L’attaccante è appena sbarcato in Italia per la sua nuova avventura al Milan. Ma ha già voglia di scendere in campo.

Oggi sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto di sei mesi che lo legherà al Milan. Poi potrà finalmente cominciare a lavorare sul campo, allenarsi con la squadra di Stefano Pioli e prendere confidenza con i nuovi compagni.

In molti hanno parlato di un possibile esordio di Ibra in Coppa Italia, nel match del 15 gennaio prossimo contro la Spal. Una gara che potrebbe essere in teoria l’occasione ideale per vedere l’attaccante giocare dal 1′ minuto.

Ma Ibrahimovic ha voglia di giocare ed essere protagonista. Non è un caso che oggi Sportmediaset abbia parlato di un calciatore pronto a bruciare i tempi.

Ibra farà di tutto per essere a disposizione per il 6 gennaio, quando si giocherà Milan-Sampdoria. Lo svedese ha intenzione di esserci, vuole mettersi subito in pari e viste le sue note capacità atletiche e muscolari potrebbe non essere una missione così impossibile.

Molto probabilmente Krzysztof Piatek sarà il titolare nell’attacco anti-Samp. Ma Ibrahimovic punta almeno ad essere in panchina per la prima gara dell’anno solare.

Ibrahimovic miglior attaccante del Milan per media gol