Milan-Sampdoria, tocca a Piatek aspettando Ibrahimovic 

Milan-Sampdoria, toccherà a Krzysztof Piatek nel giorno dell’Epifania. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, in attesa di Zlatan Ibrahimovic e dopo la chance concessa a Rafael Leão a Bergamo, Stefano Pioli è pronto ad affidarsi nuovamente al bomber polacco.

Saranno dunque le sue le sue ultimissime opportunità in vista del monopolio in arrivo dello svedese, con l’ex Genoa che agirà affiancato dai soliti Suso e Hakan Calhanoglu. A centrocampo spazio a Frank Kessie sulla destra, Ismael Bennacer al centro e Giacomo Bonaventura a sinistra. Ancora panchina in vista, dunque, per Lucas Paquetá. In difesa torna Theo Hernandez, il quale completerà il reparto con Andrea Conti a destra, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma.

Nel frattempo sono da registrare i progressi di Mattia Caldara: l’ex Atalanta, infatti, ieri ha svolto l’intero allenamento con il gruppo e spera di poter iniziare a collezionare i primi minuti della stagione in vista del 2020. Ai box invece Ricardo Rodriguez: lo svizzero, in uscita, non ha ancora smaltito del tutto il risentimento accusato nel finale del primo tempo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Oggi la squadra svolgerà un allenamento mattutino e lavorerà anche domani. Il tutto aspettando re Ibra.

