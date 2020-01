Casa Milan, tifosi in delirio per Ibrahimovic – VIDEO

Stamattina a Casa Milan appuntamento speciale: la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic. Tanti i tifosi rossoneri che si sono recati presso la sede di via Aldo Rossi per manifestare il proprio entusiasmo per il ritorno del campione svedese. L’ex capitano dei Los Angeles Galaxy può dare una scossa all’ambiente e aiutare la squadra a risalire una classifica decisamente negativa oggi.

Di seguito il video con i tifosi del Milan in delirio quando Ibrahimovic è uscito a salutarli.