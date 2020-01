Boban: “Il Milan non deve nascondersi dietro Ibrahimovic”

Zvonimir Boban oggi al termine della conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a Casa Milan.

Stamattina a Casa Milan conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, un momento molto atteso. Grande curiosità di sentire le sue sensazioni su questo ritorno in maglia rossonera.

Presente al fianco del campione svedese c’erano anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti che sono un monito per tutta la squadra: “Siamo contenti di riabbracciare un giocatore unico. Siamo super positivi sul suo impatto sulla squadra, bisogna fare risultati. Non ci dimentichiamo Bergamo però, una sconfitta orrenda e inaccettabile. Non possiamo nascondersi dietro le larghe spalle di Zlatan. Siamo convinti che lui ci potrà dare una grande mano. Andiamo avanti e forza Milan”.

Il Milan nell’ultima partita di campionato ha perso 5-0 contro l’Atalanta a Bergamo. Una vera umiliazione per tutto l’ambiente rossonero. Dopo aver toccato il fondo, bisogna assolutamente risalire. L’aiuto di Ibrahimovic potrà essere fondamentale. Lo svedese ha indubbie qualità tecniche, però porta con sé anche una grande personalità e leadership da vendere.

Oggi pomeriggio il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli. Ci sarà anche una partita amichevole a Milanello, utile per saggiare le condizioni fisiche di Ibrahimovic. Poi bisognerà vedere come il mister lo gestirà in vista di Milan-Sampdoria di lunedì. A questo punto la convocazione sembra probabile, visto che il giocatore ha detto di poter giocare subito.

