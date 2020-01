Calciomercato Milan, Massara a Barcellona per Todibo – VIDEO

Blitz in Spagna per il direttore sportivo Frederic Massara, che ha incontrato Jean-Clair Todibo per convincerlo a sposare il progetto il Milan. Il difensore centrale del Barcellona è un obiettivo noto del club rossonero, che vuole assicurarselo nel mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa entro questo weekend potrebbe concludersi, in un verso oppure nell’altro. Intanto Todibo non è stato convocato da Ernesto Valverde per il derby Espanyol-Barcellona, indizio che il suo futuro potrebbe essere altrove. Il ds Massara nelle prossime ore spera di ottenere l’ok del giocatore e della società blaugrana per regalare a Stefano Pioli un innesto in difesa.