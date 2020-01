Milan-Sampdoria, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

Milan-Sampdoria, i convocati di Stefano Pioli. C’è la primissima chiamata per Zlatan Ibrahimovic. In lista anche Mattia Caldara, sempre più vicino al rientro, e due giovanissimi.

Nuova presenza per Mattia Caldara, sempre più vicino al rientro, e spuntano anche i giovani Marco Brescianini e Daniel Maldini tra centrocampo e attacco. Indisponibile Lucas Biglia per il problema muscolare rimediato ieri alla coscia sinistra. Assenti anche Fabio Borini, Ricardo Rodriguez e Ante Rebic per motivi di mercato. Tutti e tre, infatti, sono ormai fuori dai programmi e a un passo dall’addio.

L’attesa ora è tutta per Ibrahimovic. Chance dal primissimo minuto o un’occasione soltanto a gara in corso? Il quesito sarà di certo posto a mister Pioli quest’oggi in conferenza stampa. L’appuntamento è alle 14.00 a Milanello.

I convocati di Pioli per Milan-Sampdoria

Portieri: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Pepe Reina

Difensori: Davide Calabria, Mattia Caldara, Andrea Conti, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli

Centrocampisti: Ismael Bennacer, Giacomo Bonaventura, Marco Brescianini, Hakan Calhanoglu, Frank Kessie, Rude Krunic, Lucas Paquetà

Attaccanti: Samuel Castillejo, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão, Daniel Maldini, Krzysztof Piatek, Suso

