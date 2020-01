Milan-Sampdoria, la conferenza stampa di Stefano Pioli. L’esordio di Zlatan Ibrahimovic, il calciomercato e la reazione della squadra dopo il tracollo di Bergamo. Il mister risponderà a questi quesiti.

La conferenza stampa di Pioli inizierà alle 14:00, segui con noi la diretta testuale!

Milan-Sampdoria, parola a Stefano Pioli. Dopo l’intervista di stamattina a La Gazzetta dello Sport, il tecnico torna di nuovo a parlare in vista del match di domani. Prima conferenza dell’anno per lui quest’oggi a Milanello.

Chance dal primissimo minuto per Zlatan Ibrahimovic? Arriveranno altri rinforzi oltre a un difensore? Come reagirà la squadra dopo il tremendo tracollo di Bergamo? L’allenatore, seppur se tra i vari dribbling del caso, risponderà a tutti questi quest’oggi in sala stampa.

Quella di domani è una partita fondamentale. La sconfitta di Bergamo brucia ancora e, come detto da Boban in conferenza, non bisogna nascondersi dietro Zlatan Ibrahimovic. Che domani giocherà, da capire se da titolare o meno. In giornata sapremo sicuramente qualcosa in più. Piatek attende.

