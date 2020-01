Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali: Ibrahimovic in panchina

Scopriamo le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, partita del campionato Serie A 2019/2020 che segna il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia.

Oggi alle 15 a San Siro si gioca la partita Milan-Sampdoria, partita valida per la 18ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. Un match molto importante per la squadra rossonera, che deve reagire alla pessima sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

C’era grande curiosità di vedere se Stefano Pioli avrebbe schierato Zlatan Ibrahimovic subito titolare. Ma il mister rossonero ha preferito dare fiducia a Krzysztof Piatek e lasciare l’ultimo arrivato in panchina. Lo svedese sarà comunque potrà essere utile a partita in corso.

Novità dello schieramento di Pioli sono l’utilizzo di Davide Calabria al posto di Andrea Conti a destra e di Rade Krunic invece di Franck Kessie in mediana. Rispetto al match perso con l’Atalanta, c’è anche il ritorno di Theo Hernandez dalla squalifica e rimesso ovviamente titolare.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Thorsby; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

Here’s our first line-up of the year! C’mon boys! 🔴⚫

Così in campo per la prima del 2020: forza ragazzi! 👊🏻#MilanSampdoria #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/GH4iyK3vbx

— AC Milan (@acmilan) January 6, 2020