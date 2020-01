Theo Hernandez: “Non abbassiamo la testa, continuiamo a combattere”

Theo Hernandez è tra le poche note positive del Milan in questa stagione 2019/2020, purtroppo oggi non è riuscito a incidere come voleva in fase offensiva. La Sampdoria ha chiuso bene gli spazi e non era facile sfondare la difesa avversaria.

Ad ogni modo, la sua prestazione rimane sufficiente. Ha fatto anche alcuni interventi difensivi importanti. Uno particolarmente decisivo, quando ha ostacolato Manolo Gabbiadini davanti a Gianluigi Donnarumma e poi spazzato il pallone quasi sulla linea di porta. Salvataggio importante da parte dell’ex Real Madrid.

Theo Hernandez è dispiaciuto per la mancata vittoria in Milan-Sampdoria, però spera che la squadra non molli e continui a lottare per uscire da questa situazione. Sul suo profilo Instagram ha scritto quanto segue: «Non abbassiamo la testa, continuiamo a combattere e lavorare». Sabato a Cagliari il Milan avrà un’occasione per tornare a vincere. Trasferta insidiosa, la squadra sarda sta facendo un buon campionato finora.