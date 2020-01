Milan, partnership rinnovata con Giorgio Tesi Group

Partnership rinnovata tra il Milan e la Giorgio Tesi Group, azienda leader nel settore del vivaismo. Continua la collaborazione nata nel 2011: i dettagli.

Il Milan tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato il rinnovo della partnership con la Giorgio Tesi Group: l’azienda vivaistica pistoiese leader mondiale nel settore del vivaismo di piante ornamentali, che vanta ben 18 vivai di produzione e che esporta i suoi prodotti in 60 paesi del mondo.

Giorgio Tesi Group, per la stagione 2019/2020, sarà per il nono anno consecutivo a fianco del plurititolato Club rossonero con la qualifica di AC Milan Supplier, grazie alla quale il verde pistoiese sarà protagonista in tutte le strutture del Club.

Una collaborazione tra due eccellenze dei rispettivi settori che continua dal 2011: anno in cui l’azienda vivaistica di Pistoia diventa partner del Milanello Training Center in qualità di Green Supplier, fornendo il “verde” per il centro sportivo rossonero che si estende su 160 mila mq ed è riconosciuto da tutti gli addetti del settore come uno dei migliori a livello internazionale.

Il commento di Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group: “Siamo molto felici per il rinnovo della partnership con AC Milan e per noi, a prescindere dalla passione sportiva della nostra famiglia per i colori rossoneri. È motivo di grande prestigio continuare il sodalizio che lega la nostra immagine e i nostri prodotti al mondo sportivo professionistico e a un grande club come AC Milan, conosciuto in tutto il mondo”.

PIÙ NERO CHE ROSSO – SUSO, BASTA COSI’: PAZIENZA FINITA!