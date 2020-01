Gazzetta – Milan-Sampdoria, le pagelle: Donnarumma il migliore, bene Ibrahimovic

Milan-Sampdoria 0-0, le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Voti altissimi per Gianluigi Donnarumma, Ismael Bennacer e bene anche Zlatan Ibrahimovic. Sette insufficienti.

Milan-Sampdoria 0-0, Gianluigi Donnarumma il migliore in campo e Suso il peggiore. Sono questi i verdetti inevitabili de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Voto 7.5 per il portierone rossonero. Perché è lui a salvare il risultato con una serie di interventi super tra cui un miracoloso faccia a faccia con Manolo Gabbiadini. Voto 5 invece per un Davide Calabria nuovamente titolare, 6 per Mateo Musacchio 5.5 per un balbettante Alessio Romagnoli e 6.5 per Theo Hernandez.

Voto 7 per Ismael Bennacer in mediana. Tocca infatti la bellezza di 131 palloni e si sbatte ovunque, senza mai perdere lucidità. Meno bene i suoi compagni di reparto: 5 per uno spento Rude Krunic che spreca anche una grande occasione e mediocrità anche per Giacomo Bonaventura.

4 in pagella per un imbarazzante Suso, 5 per Krzysztof Piatek e Hakan Calhanoglu. Voto 6.5 per il subentrante Zlatan Ibrahimovic: come evidenzia il quotidiano, meglio lo svedese da fermo che tanti altri che corrono. 6 infine per un Rafael Leão dotato ma da plasmare, s.v. per Lucas Paquetá. 5.5 per Stefano Pioli: il 4-2-3-1 – conclude la GdS – porta infatti la squadra in non luoghi e si crea solo confusione.

