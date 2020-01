Napoli, Rodriguez pista concreta. Il Milan fissa il prezzo

Rodriguez è una pista concreta per il Napoli. Gattuso lo stima ma il Milan fissa il prezzo

Mentre il Milan in campo continua a far fatica, in tema calciomercato è protagonista. In entrata, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la trattativa per Jean-Clair Todibo, e in uscita.

Fabio Borini, Ricardo Rodriguez e Ante Rebic non sono stati convocati per la partita contro la Sampdoria di ieri pomeriggio. Tutti e tre non rientrano nel progetto e sono pronti a partire. Rodriguez e Borini hanno diverse richieste dall’Italia; sul primo è forte l’interesse del Napoli, con Gattuso che spinge per averlo con sé dopo aver condiviso con lui 18 mesi intensi al Milan.

C’è grande stima da parte del tecnico ed è corrisposta. L’agente del giocatore, qualche settimana fa, ha detto che “Ricardo andrebbe anche in Serie B per Rino“. C’è la volontà quindi di chiudere la trattativa. Il Milan è disposto a lasciarlo partire ma ovviamente alle cifre giuste. Almeno 15 milioni per la cessione.

Tuttosport di oggi conferma l’interesse del Napoli per questo giocatore. Gli azzurri hanno necessità di prendere un terzino sinistro: oltre allo svizzero dei rossoneri, piace anche Koutris, talento dell’Olympiacos.

Rodriguez però è la pista più gradita a Gattuso perché lo conosce e si fida di lui. Napoli e Milan hanno già avuto dei contatti, vedremo se la cosa andrà davvero in porto o se, invece, lo svizzero deciderà di accettare altre proposte. Piace in Bundesliga e anche al Fenerbahce.

