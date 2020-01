Milan, tre club su Piatek: la società apre alla cessione 

Milan, è da monitorare la posizione di Krzysztof Piatek. Tre club bussano alla porta e con l’approdo di Zlatan Ibrahimovic la cessione ora è davvero possibile.

Minuto 55 di Milan-Sampdoria: fuori Krzysztof Piatek, dentro Zlatan Ibrahimovic. Così ha preso definitivamente forma ieri a San Siro il disegno della società. Ma la staffetta, in virtù anche di quanto visto ieri in campo dal polacco, ora potrebbe andare ben oltre il terreno di gioco.

Le gerarchie, infatti, sono destinate a essere ridisegnate già dalla prossima partita. E se l’area di rigore sarà definitivamente occupata dallo svedese prossimamente, potrebbero cambiare gli scenari per il 24enne di Dzierzoniow.

Milan, la richiesta rossonera per Piatek

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, West Ham, Aston Villa e Bayer Leverkusen sono sulle tracce dell’ex Genoa e hanno sondato già la disponibilità di Piatek e del Milan al trasferimento. Apertura che dalla società milanista c’è eccome. Perché al di là delle parole di Stefano Pioli su una possibile coesistenza tra i due, i fatti dicono altro.

I due non solo si sono appunto inter scambiati nella ripresa, ma inoltre Ibrahimovic ha anche mostrato un certo feeling con Rafael Leão. Così Piatek sarebbe di troppo e l’idea di restare per giocarsi un posto potrebbe essere presto riconsiderata. Pioli, a proposito dell’attacco, ne ha parlato così: “Leão ci ha dato qualcosa in più con le sue accelerazioni, Ibra con la sua presenza in area. Lo sviluppo offensivo che avremo in futuro con Zlatan è tutto da studiare: lui con Piatek? Si può, se c’è equilibrio”.

Il problema resta la cifra: acquistato per 35 milioni di euro un anno fa, è lo stesso valore che i rossoneri pretendono di intascare oggi in caso di cessione definitiva. Ma non sarà semplice considerando gli appena 4 goal attuali, di cui tre su rigore, a fronte dei 30 totali della passata stagione.

Gazzetta – Milan-Sampdoria, le pagelle: Donnarumma il migliore, bene Ibrahimovic