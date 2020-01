Todibo convocato per la Supercoppa Spagnola: Milan più lontano?

Jean-Clair Todibo è nella lista dei giocatori convocati da Ernesto Valverde per l’impegno del Barcellona in Supercoppa Spagnola. Il Milan non è ancora vicino a chiudere l’affare.

La trattativa per il trasferimento di Jean-Clair Todibo al Milan è tutt’altro che vicina. Il giocatore deve dare ancora una risposta e il Barcellona intanto lo ha convocato per la Supercoppa Spagnola.

Infatti, nella lista dei calciatori chiamati da mister Ernesto Valverde per l’impegno in Arabia Saudita. Giovedì la squadra blaugrana affronterà l’Atletico Madrid in semifinale. La vincente poi se la vedrà contro una tra Real Madrid e Valencia, che giocano domani. In questa edizione c’è stato un cambiamento di format della competizione, per renderla più interessante.

Todibo difficilmente scenderà in campo, essendo considerato una riserva da Valverde. Il difensore del Barcellona vorrebbe più spazio e per questo è disposto ad andarsene a gennaio, ma al tempo stesso non vorrebbe un addio definitivo al club blaugrana. Il suo desiderio è partire con una formula che mantenga aperta la possibilità di tornare al Barça.

Il Milan non sembra aperto a discutere sulla base di un prestito secco oppure inserendo una clausola di riacquisto a favore dei catalani. Non intende valorizzare un giocatore ad un’altra squadra. La società rossonera è un po’ irritata con l’ex Tolosa e di conseguenza sta valutando pure altre opzioni per la difesa.

Dalla Francia: il Milan pensa a Bentaleb per il centrocampo