CorSport – Milan-Todibo, la pazienza sta per finire: il punto

Jean-Clair Todibo non sembra convinto di trasferirsi al Milan, club che sta perdendo la pazienza nell’aspettare la risposta del difensore del Barcellona.

Il Milan non vuole andare troppo per le lunghe con Jean-Clair Todibo, a breve si attende una risposta. Il giocatore deve comunicare se intende sposare o meno il progetto rossonero.

Nello scorso weekend il direttore sportivo Frederic Massara ha fatto un blitz a Barcellona per parlare con lui. Il difensore centrale francese ha chiesto qualche giorno per decidere, ma la pazienza della dirigenza si sta esaurendo. Il Milan non vuole essere una seconda scelta dell’ex Tolosa. Lo stesso Massara ha dichiarato che il club sta valutando pure altre opzioni. Serve una risposta a breve, sennò si andrà su altri obiettivi.

Calciomercato Milan, attesa la risposta di Todibo

Il Corriere dello Sport scrive che tra Milan e Barcellona c’è un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma Todibo non vorrebbe chiudere definitivamente la porta al club blaugrana, al quale ha chiesto di inserire nell’operazione una clausola di contro-riscatto per poter eventualmente tornare in Catalogna.

Il Barcellona sta lavorando per aggiungere questo dettaglio alla trattativa, anche se il Diavolo non gradisce una simile soluzione. Il 20enne difensore francese sembra non essere completamente convinto della destinazione rossonera. Ci sono altre squadre che lo corteggiano. Dalla Bundesliga c’è un forte pressing del Bayer Leverkusen, mentre in Ligue 1 è il Monaco ad essere molto interessato al calciatore. Il Milan non vuole essere un piano B di Todibo.

Comunque la società rossonera prenderà un centrale difensivo, ma ci sarà anche una partenza nel reparto. Uno tra Mattia Caldara e Matteo Gabbia lascerà Milanello, probabilmente con la formula del prestito. Sul primo c’è il forte interesse dell’Atalanta, che ha avviato i contatti per riportarlo a Bergamo. Il secondo, invece, è richiesto da squadre di Serie B.

