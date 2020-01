Milan-Sampdoria, Massara: “Ibrahimovic pronto a subentrare. Todibo è un obiettivo”

Le parole di Massara nel pre-partita del match di oggi pomeriggio tra rossoneri e Sampdoria, valido per la 18.a giornata del campionato di Serie A.

A breve il Milan scenderà in campo contro la Sampdoria, esordendo così nell’anno solare 2020 per la 18.a giornata di campionato.

L’emittente Sky Sport ha interpellato Frederic Massara, direttore sportivo del Milan.

Si parla subito di Zlatan Ibrahimovic: “Contenti di aver riportato Ibrahimovic, un campione vero, al Milan. Sarà una bella domenica, ma dobbiamo assolutamente vincere. Si è messo a disposizione, dobbiamo ringraziarlo. Vuole aiutare la squadra. Ma non gioca una partita da due mesi, difficilmente potevamo immaginare fosse titolare. Sarà in panchina, pronto ad entrare”.

Sull’affare Todibo: “Nessun blitz, stiamo valutando se possiamo trovare opportunità per rinforzarci ulteriormente. Oltre Todibo ci sono diversi obiettivi che abbiamo. Ultimatum? Dobbiamo valutare, è un giocatore interessante. Verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan. Altrimenti non sarà un problema”.

Altri ruoli da rinforzare? “Il mercato è dinamico, le cose sono evoluzione. Oggi pensiamo al difensore, ci concentriamo su questo. Ma fino al 31 gennaio c’è sempre tempo” – ha ammesso Massara.

