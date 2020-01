CorSera – Milan, Todibo pone una condizione per la cessione

Calciomercato Milan | Oggi il Corriere della Sera fa una rivelazione inerente la richiesta di Jean-Clair Todibo per lasciare Barcellona in questo gennaio.

Dopo aver riportato Zlatan Ibrahimovic in Italia, adesso il Milan vuole chiudere l’acquisto di un difensore centrale. L’obiettivo è ormai noto: Jean-Clair Todibo.

Nei giorni scorsi c’è stato un blitz in Spagna da parte del direttore sportivo Frederic Massara, che ha incontrato sia il giocatore che l’entourage. Il colloquio è stato abbastanza positivo, visto che il 20enne francese ha aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Ma il problema rimane la formula dell’operazione.

Calciomercato Milan, Todibo complica l’affare?

Oggi il Corriere della Sera scrive che Todibo vorrebbe partire solamente in prestito secco. Tale soluzione non è di gradimento del Milan, che non intende valorizzare il calciatore di un’altra squadra per poi perderlo a fine stagione.

L’idea del club rossonero è quella di prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro complessivi. La dirigenza vuole puntare sull’ex Tolosa per il presente e per il futuro. Tuttavia, il ragazzo sembra non volersi staccare definitivamente dal Barcellona. Forse spera ancora di riuscire a dimostrare di meritare la maglia blaugrana.

Nelle prossime ore i contatti tra le parti continueranno e il Milan cercherà di arrivare a un accordo. Todibo è un giovane talento interessante, però non si può neppure perdere tempo dietro a un giocatore che non è convinto di sposare il progetto. Certamente la società di via Aldo Rossi ha delle alternative e saprà accontentare le richieste di Stefano Pioli.

A proposito di difesa, da Milanello potrebbe partire Mattia Caldara. L’Atalanta vuole riportarlo a Bergamo, dove il centrale 25enne si era affermato prima di trasferirsi alla Juventus e poi al Milan. Stamattina è stato ipotizzato uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Simon Kjaer, difensore che con Gian Piero Gasperini non ha trovato fortuna in questa stagione.

