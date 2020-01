Dalla Francia: il Milan pensa a Bentaleb per il centrocampo

Nabil Bentaleb dello Schalke 04 sarebbe tra i giocatori presi in considerazione dal Milan per rinforzare il centrocampo. Può partire in prestito a gennaio.

Il Milan continua a deludere. Dopo la batosta contro l’Atalanta, la squadra di Stefano Pioli non è riuscita a battere la Sampdoria a San Siro. È necessario intervenire in sede di calciomercato per rinforzare l’organico.

Il direttore sportivo Frederic Massara ha confermato che nel mirino c’è un difensore centrale. L’obiettivo principale è Jean-Clair Todibo, che però sta tardando a prendere una decisione e dunque il club rossonero potrebbe andare su altre piste. Ma, oltre alla difesa, anche il centrocampo avrebbe bisogno di un innesto nel mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, spunta Bentaleb dello Schalke 04

Oggi in Francia i colleghi di Footmercato.net inseriscono il Milan tra i club interessati a Nabil Bentaleb. Il franco-algerino classe 1991 milita nello Schalke 04, dove però non ha mai giocato alcuna partita ufficiale in questa stagione. Tra infortuni ed esclusioni, il giocatore non ha potuto dare alcun contributo alla squadra guidata da David Wagner.

L’ex Tottenham si allena con la formazione B dello Schalke 04 ed è destinato ad andarsene a gennaio. Possibile una partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che il club tedesco accetta. Il contratto di Bentaleb scade nel giugno 2021. L’investimento fatto per acquistarlo nell’estate 2017 fu di circa 19 milioni di euro.

Sulle tracce del centrocampista ci sono club inglesi (ad esempio il Crystal Palace), tedeschi, francesi e italiani. Il Milan è tra quelli che hanno chiesto informazioni sul calciatore, il quale sembra più propenso a provare ad andare in Ligue 1 oppure a tornare in Premier League. Comunque il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere.

Al Milan servirebbe un titolare a centrocampo e Bentaleb è un giocatore che finora non ha messo assieme alcuna presenza nello Schalke 04. Nella passata stagione aveva avuto decisamente più spazio, giocando più volte dall’inizio. Adesso lo scenario è cambiato e bisognerà vedere se il club rossonero farà un tentativo concreto oppure valuterà altre opzioni che possano dare maggiori garanzie.

CorSport – Milan-Todibo, la pazienza sta per finire: il punto