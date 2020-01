Pedullà: “Milan, sondaggio con la Juventus per Rugani”

Calciomercato Milan, sondaggio dei rossoneri per Daniele Rugani. Contatti anche con la Sampdoria

Il Milan cerca ancora un difensore centrale. Jean–Clair Todibo si è complicato negli ultimi giorni. Il Barcellona e anche il giocatore non sono convinti di lasciare la Spagna a titolo definitivo; i rossoneri non sono interessati a prestiti o a clausole di recompra.

Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, Daniele Rugani potrebbe partire via in prestito per sei mesi. Contatti con la Sampdoria a sorpresa (i blucerchiati sono anche su Kjaer dell’Atalanta), ma ci sarebbe un sondaggio anche del Milan oltre all’Eintracht Francoforte. Il difensore ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione, chiuso da Bonucci, De Ligt e Demiral, e vuole andar via.

Milan, ritorno di fiamma per Rugani

I rossoneri starebbero quindi pensando a Rugani ancora una volta. Infatti già in estate si è parlato di un suo possibile arrivo come alternativa a Merih Demiral, primo obiettivo della dirigenza per la difesa. Alla fine però non è arrivato nessuno dei due. Ora la questione potrebbe cambiare visto com’è andata la prima parte di stagione. Rugani è in cerca di una nuova sistemazione e il Milan potrebbe essere una buona occasione.

I rossoneri hanno certamente bisogno di un difensore centrale. Caldara potrebbe andare all’Atalanta e Léo Duarte è fermo fino a marzo. Si cercano vari profili e Rugani potrebbe essere quello giusto. Il Milan non è molto propenso a prendere giocatori in prestito ma in questo caso può essere una buona soluzione. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

MILAN, CORI SUL PONTE MORANDI? ARRIVA LA SMENTITA