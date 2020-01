Milan, le richieste del club per Piatek e Paquetá

Milan, finiscono sul mercato sia Krzysztof Piatek che Lucas Paquetá. Ma a quanto il Milan è disposto a vendere entrambi? Sembrerebbe esserci già una risposta.

Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá, gli eroi dello scorso gennaio potrebbero dire addio in questo nuovo. 365 giorni dopo, infatti, si profila uno scenario a dir poco inimmaginabile qualche settimana fa: una possibile doppia cessione. Coloro che diedero lo sprint per la corsa Champions, ora potrebbero salutare amaramente dopo appena un anno di Milan.

Questioni tecniche ed economiche alla base. Da una parte la morsa in cui sono ricaduti entrambi, dall’altra le impellenze finanziarie con un rosso in bilancio che continua a pesare maledettamente. Così se dovessero arrivare occasioni irripetibili in questo mese, il Diavolo quasi sicuramente le coglierà al volo.

Milan, le situazioni di Piatek e Paquetá

Per quanto riguarda Piatek, l’indiretto verdetto di Zlatan Ibrahimovic è stata una sentenza finale. Il 38enne ha subito mostrato un forte feeling con Rafael Leão, il che spinge il polacco ancor più verso la cessione. Così adesso la dirigenza cerca acquirenti come evidenzia il CorSport oggi in edicola.

E alla porta ci sarebbero già diverse interessate: Newcastle, Aston Villa e Bayer Leverkusen. In Italia c’è stato un sondaggio della Fiorentina ma il giocatore ha scartato la Toscana. E da non escludere – rivela il quotidiano – c’è anche l’ipotesi Roma. La società ha nel frattempo definitivo il prezzo: provare ad ottenere 30 milioni di euro, così da non registrare a bilancio una minusvalenza rispetto ai 35 spesi un anno fa quando arrivò dal Genoa.

Per quanto riguarda invece il brasiliano, la situazione è sostanzialmente simile: 35 milioni, è questa – rivela parallelamente Tuttosport – la richiesta considerando i 38.4 messi a bilancio nella precedente stagione. Al momento l’unica squadra sulle tracce del talento carica è il Paris Saint-Germain, su volere di Leonardo che lo portò proprio in rossonero.

Ma c’è ancora una grossa differenza tra domanda e offerta. Il Milan ha bisogno di far cassa, il dirigente brasiliano lo sa, ed è per questo che sta cercando di strappare il giocatore a diverse condizioni vantaggiose. L’ex Dt milanista chiede uno sconto sulla cifra fissata per poter chiudere l’affare.

