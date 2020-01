Pioli peggio di Giampaolo: destino segnato con questi numeri

Il Milan peggiora e lo fanno anche i numeri di Stefano Pioli in confronto con quelli di Marco Giampaolo. Come evidenzia il CorSport oggi in edicola, di questo passo sarà già segnato il futuro estivo del tecnico emiliano.

Stefano Pioli peggio di Marco Giampaolo. Come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono i numeri a dirlo. Perché nonostante l’approccio promettente e le gare illusorie di Bologna e Parma, il nuovo Milan in realtà non è riuscito a invertire il trend negativo della precedente gestione.

Anzi questo è addirittura peggiorato. Perché mentre col precedessore la media punti era di 1.29 a partita, con l’attuale tecnico è peggiorata scendendo a 1.18 a gara. Nelle undici partite con Pioli in panchina, il Diavolo ha vinto solamente tre volte con quattro pareggio e altrettante sconfitte.

Dunque 13 punti ottenuti in 11 partite totali, con l’aggravante di una squadra che segna davvero poco. Appena 10, infatti, le reti realizzate sotto la nuova guida tecnica. Erano state 15 invece le precedenti.

Il dato offensivo è sconcertante. Il Milan non segna da tre partite e mostra limiti strutturali gravi nella costruzione della manovra. Appena cinque le reti realizzate finora da Krzysztof Piatek e Rafael Leão e deludono parecchio anche gli esterni. Ma mentre Hakan Calhanoglu almeno si salva in parte, chi sprofonda nel baratro più totale è un deludente Suso.

La speranza di Pioli, adesso, è che la musica possa cambiare col nuovo modulo e inserendo Zlatan Ibrahimovic. Ma intanto si guarda già al futuro. Con una stagione di fatto già compromessa, le attenzioni della società si stanno già leggermente rivolgendo a giugno quando bisognerà tracciare un bilancio finale.

E le chance per Pioli di essere riconfermato – evidenzia il CorSport – sono sempre più basse. Se i risultati non cambieranno da qui a fine stagione, sarà inevitabile un’altra rivoluzione in panchina. Il Milan e Pioli, quindi, si giocano il tutto e per tutto in questo girone di ritorno.

