Sky – Kjaer, idea concreta del Milan in difesa

Gianluca Di Marzio su Sky Sport conferma che il Milan sta pensando a Simon Kjaer, in prestito dal Siviglia all’Atalanta, per rinforzare la difesa.

Il Milan vuole acquistare un nuovo difensore centrale non è un mistero. Sia Stefano Pioli che Frederic Massara hanno ammesso che il club sta cercando un rinforzo per la retroguardia.

L’obiettivo principale è stato individuato in Jean-Clair Todibo, il quale però non è convinto del trasferimento in rossonero. Vuole partire solamente con una formula che gli permetta di tornare a Barcellona, dunque il prestito secco oppure la cessione a titolo definitivo con diritto di recompra. Ma il Milan non accetta tali condizioni, pertanto valuta altre opzioni.

Stasera Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha confermato che l’idea Simon Kjaer è concreta. Il difensore centrale danese lascerà l’Atalanta, dove non è ritenuto una prima scelta da Gian Piero Gasperini. Il direttore sportivo Massara lo conosce per averlo portato a Roma con Walter Sabatini nell’estate 2011, anche se l’esperienza capitolina non andò bene poi.

Sulle tracce di Kjaer ci sono pure Sampdoria e Cagliari, ma il giocatore preferisce la soluzione Milan. Da ricordare che il suo cartellino è di proprietà del Siviglia, che nell’ultima finestra estiva del calciomercato lo ha ceduto all’Atalanta con la formula del prestito secco.

