Sky – Milan, oggi incontro per Politano. Borini verso Verona

Matteo Politano obiettivo del Milan, che oggi ha incontrato gli agenti del giocatore in uscita dall’Inter. Fabio Borini dovrebbe andare all’Hellas Verona.

Il Milan non cerca solamente un difensore centrale. Nel mirino della dirigenza rossonera c’è anche un esterno offensivo per il 4-3-3 di Stefano Pioli.

Stasera Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha rivelato che nel mirino c’è Matteo Politano, in uscita dall’Inter. Oggi pomeriggio il Milan ha incontrato gli agenti Davide Lippi e Luca Pennacchi, ha incassato la volontà del giocatore di trasferirsi in maglia rossonera.

Dal punto di vista del contratto, dunque dell’ingaggio, non ci sarebbero problemi. Adesso il Diavolo e l’Inter dovranno trattare sulle formule e sulle cifre dell’operazione. Difficile un prestito con diritto con riscatto, recentemente si parlava di una richiesta da circa 25 milioni di euro. Vedremo se nei prossimi giorni tra le parti ci sarà un accordo per il passaggio di Politano alla corte di mister Pioli, al quale un esterno destro come l’ex Sassuolo farebbe comodo.

Il Milan lavora anche in uscita e sembra che Fabio Borini abbia ormai deciso di trasferirsi all’Hellas Verona. Contratto di 6 mesi per l’attuale numero 11 rossonero. Salvo colpi di scena, domani darà l’ok definitivo al passaggio in Veneto. Sulle sue tracce c’erano pure Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Parma e SPAL.

Calciomercato Milan, agente di Reina a Birmingham: accordo con l’Aston Villa