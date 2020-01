Milan, agente di Reina a Birmingham: accordo con l’Aston Villa

Pepe Reina diventerà un nuovo portiere dell’Aston Villa. In queste ore i vari dettagli sono stati definiti e dunque lo spagnolo lascerà il Milan.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Twitter ha rivelato che l’agente Manuel Garcia Quilon è a Birmingham. C’è accordo totale con i Villans per un contratto di sei mesi con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza della squadra in Premier League. Il Milan ha dato l’ok alla partenza del proprio estremo difensore a titolo gratuito.

Il club rossonero con l’addio di Reina risparmia circa 8,3 milioni di euro lordi relativi al suo ingaggio fino a giugno 2021. L’ex Napoli aveva un contratto per un’altra stagione e mezza, andando via subito il monte-stipendi si alleggerisce un po’. Il suo futuro è all’Aston Villa in Premier League, dove ha già vestito la maglia del Liverpool in passato.

Pedullà: “Milan, sondaggio con la Juventus per Rugani”