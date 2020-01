Sky – Inter, niente Kessie: chiesti soldi al Milan per Politano

Tra Milan e Inter non si concretizzerà lo scambio con Franck Kessie e Matteo Politano coinvolti. Il club nerazzurro vuole monetizzare dalla cessione dall’ex Sassuolo.

Non è un mistero ormai l’interesse del Milan per Matteo Politano, esterno offensivo destro ritenuto adatto a prendere il posto del deludente Jesus Suso.

Stasera Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha spiegato che l’operazione con l’Inter era nata inserendo Franck Kessie nell’ambito di uno scambio. Tuttavia, la trattativa su questa base non è decollata. Adesso si ragiona solamente sul trasferimento di Politano in rossonero, con i cugini che vogliono venderlo evitando prestiti.

Il Milan deve trovare una formula con delle cifre che soddisfino l’Inter. Non si tratta di un affare semplice. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Napoli e Fiorentina. L’esterno offensivo è in vendita e la società nerazzurra vuole monetizzare più possibile per reinvestire sul mercato. Antonio Conte ha chiesto dei rinforzi per poter lottare fino alla fine per lo Scudetto e partecipare in modo competitivo all’Europa League.

Il fatto che il Milan voglia Politano significa che c’è l’intenzione di andare avanti con il modulo 4-3-3. Oggi Stefano Pioli a Milanello ha provato pure il 4-4-2 e in quest’ottica l’ex Sassuolo potrebbe comunque agire da esterno di centrocampo nel caso. Per adesso sembra accantonata l’idea di provare a giocare con il 4-3-1-2.

