Gazzetta – Milan-Inter, possibile scambio Kessie-Politano

Calciomercato Milan Inter | I due club di Milano potrebbero imbastire una trattativa di scambio che coinvolgerebbe Franck Kessie e Matteo Politano.

Potrebbe avvenire uno scambio di calciomercato sull’asse Milan-Inter. Già in passato le due squadre si sono scambiate giocatori e presto potremmo vedere nuovamente questo tipo di operazione.

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Twitter scrive che la prossima settimana ci sarà un incontro tra i due club per discutere del trasferimento di Matteo Politano in rossonero e di Franck Kessie in nerazzurro.

L’interesse del Milan per l’esterno offensivo ex Sassuolo è qualcosa di ormai noto da ieri sera. Stefano Pioli ha bisogno di un giocatore in quel ruolo, dato che né Jesus Suso né Samuel Castillejo danno garanzie. Già in passato Politano era stato accostato al Diavolo, proprio prima di trasferirsi sull’altra sponda di Milano.

Invece l’accostamento di Kessie all’Inter rappresenta una novità. Nei giorni scorsi non era spuntata alcuna notizie in tal senso. Laudisa rivela che il centrocampista ivoriano può approdare alla corte di Antonio Conte. Un mediano in più farebbe comodo alla squadra nerazzurra, che è impegnata sia in campionato che in Europa League. Si attendono conferme su questo possibile scambio.