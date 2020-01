Sky – Tottenham su Piatek: proposti due giocatori al Milan

Il Tottenham fa sul serio per Krzysztof Piatek e ha fatto due diverse offerte al Milan. Sul piatto anche due giocatori come contropartite tecniche.

Krzysztof Piatek nel mirino del Tottenham, che cerca un nuovo centravanti per sopperire all’assenza per infortunio di Harry Kane. Gli Spurs valutano più nomi e il polacco piace molto.

Stasera Sky Sport ha confermato che il club londinese è sul giocatore, ma la trattativa non sta decollando. Non c’è l’accordo perché Piatek è stato prima chiesto in prestito, poi il Tottenham ha provato a offrire al Milan due giocatori in cambio: Juan Marcos Foyth e Victor Wanyama.

Il primo è un difensore centrale di 21 anni nato in Argentina e con cittadinanza polacca, invece il secondo è un centrocampista 28enne di nazionalità keniana. Il Milan ha rifiutato la proposta di prendere Foyth e Wanyama nell’ambito dell’operazione. La richiesta è di almeno 30 milioni di euro cash per la cessione di Piatek.

Vedremo se nei prossimi giorni il Tottenham rilancerà migliorando la propria offerta. Mourinho spera che la dirigenza gli consegni un nuovo attaccante centrale in tempi brevi. Il Milan è disponibile a trattare la vendita di Piatek, ma solamente a titolo definitivo. Dopo aver investito 35 milioni un anno fa per comprarlo dal Genoa, adesso non vuole fare regali a livello formule.

