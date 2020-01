Reina all’Aston Villa: il Milan avvia i contatti con Viviano

Il Milan cerca un sostituto di Reina, primi contatti con Emiliano Viviano, al momento svincolato

Pepe Reina non ha ancora l’accordo col Milan per la risoluzione, ma il suo passaggio all’Aston Villa non è in discussione. I rossoneri, prima di lasciarlo andar via, vogliono assicurarsi un sostituto. Si pensava a Marco Sportiello, visto che il suo agente, cioè Giuseppe Riso, è a Casa Milan in questi minuti.

Secondo quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, però, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti con Emiliano Viviano, al momento svincolato dopo l’esperienza in prestito alla SPAL dello scorso anno. Chiuso il contratto con lo Sporting Lisbona, il portiere 34enne è rimasto senza squadra. I rossoneri potrebbero acqusitarlo per il ruolo di vice Gianluigi Donnarumma.

Questo significherebbe lasciar partire senza problemi Reina e risparmiare un bel po’ per l’ingaggio. Zero fiducia invece per Antonio Donnarumma, che ad oggi rappresenta la terza scelta nonostante l’imminente addio di Reina. Si era pensato anche ad una promozione in prima squadra di Matteo Soncin, promettente estremo difensore della Primavera rossonera. Con l’arrivo di Viviano però non se ne sarà bisogno.

Alessandro Plizzari invece resterà a Livorno fino alla fine dell’accordo di prestito. Difficile pensare ad un suo ritorno per fare il vice di Donnarumma in questa sessione di gennaio. Il Milan giustamente preferisce tenerlo in Serie B a farsi le ossa. Invece per il ruolo di secondo portiere avanza la candidatura di Viviano, attualmente ibero da vincoli contrattuali.