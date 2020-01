Anche Giuseppe Riso a Casa Milan: Caldara e non solo

Altro incontro oggi a Casa Milan: l’agente Giuseppe Riso ha discusso con la dirigenza rossonera di alcuni suoi assistiti

Dopo il contatto di stamattina con l’agente di Pepe Reina, a Casa Milan si è tenuto un incontro con un altro agente noto: Giuseppe Riso.

Si tratta di un agente che ha ottimi rapporti da tempo con il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di MilanLive.it, Riso sarebbe stato accolto da Maldini e Boban per discutere dei suoi assistiti.

In primis Riso starebbe discutendo con il Milan del futuro di Mattia Caldara. Il difensore classe ’94 è al centro di diverse voci di calciomercato, soprattutto relative ad un suo ritorno all’Atalanta nella sessione in corso a gennaio.

Caldara vuole giocare, l’Atalanta ha bisogno di un difensore. Ecco perché Riso ed il Milan dovrebbero dialogare in queste ore sulle modalità del trasferimento a Bergamo, una soluzione che dovrebbe accontentare tutti.

Non solo Caldara: Riso porta al Milan anche un portiere e una punta?

Dunque si lavora al possibile passaggio a titolo temporaneo di Caldara all’Atalanta. In molti hanno scritto di uno scambio di prestiti con il Milan.

I rossoneri in cambio potrebbero avere per sei mesi il danese Simon Kjaer, difensore ormai ai margini dell’Atalanta che era finito anche in passato sul taccuino dei dirigenti del Milan.

Ma la presenza di Riso a Casa Milan potrebbe far sviluppare un’ipotesi alternativa: Caldara a Bergamo in cambio del cartellino di Marco Sportiello.

L’agente potrebbe proporre dunque uno scambio tra due suoi assistiti. Il difensore all’Atalanta, che è alla ricerca di un centrale per la seconda parte della stagione. Il portiere a Milanello, dove sostituirebbe Pepe Reina, dato vicino all’Aston Villa.

E non è da escludere anche un discorso aperto per Andrea Petagna. L’attaccante cresciuto nel Milan, oggi alla Spal, potrebbe ritornare a ‘casa’ spinto proprio da Riso. Sarebbe un nome spendibile in caso di partenza di Krzysztof Piatek a breve.

Sportiello e Petagna al momento sono solo ipotesi ancora tutte da valutare. Prima il Milan dovrà incastrare diverse operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita.

