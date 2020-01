Milan, incontro con l’agente di Reina finito: le ultime

Calciomercato Milan | Pepe Reina e l’Aston Villa vicini? Intanto l’incontro con il suo agente Quilòn si è concluso pochi minuti fa.

Oggi è andato in scena un confronto a Casa Milan per stabilire il futuro di uno dei veterani della rosa rossonera.

Manuel Garcia Quilòn, agente del portiere Pepe Reina, è stato ospite nella sede di via Aldo Rossi. Il punto dell’incontro era quello di valutare il destino del classe ’82, soprattutto dopo l’assalto dell’Aston Villa delle ultime ore.

Il club di Birmingham, guidato da Dean Smith, ha bisogno di un numero uno forte ed affidabile. Reina è il nome scelto dalla dirigenza dei ‘Villans‘ per rinforzarsi dunque tra i pali.

Reina sembra veramente ad un passo dal trasferimento all’Aston Villa. Gli indizi di ieri appaiono inconfutabili: l’agente Quilòn è volato in Inghilterra per trovare l’accordo con la società in questione.

Un contratto di sei mesi più l’opzione per il rinnovo automatico ad un’altra stagione, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Questa l’offerta dell’Aston Villa per Reina, che il suo procuratore sembra propenso ad accettare.

L’incontro con il Milan di stamattina si sarebbe dovuto concludere con una fumata bianca. Con l’ok dei rossoneri per il trasferimento di Reina già nella sessione di mercato di gennaio.

Quilòn però, uscendo dalla sede milanista, avrebbe risposto con un secco no alle domande dei cronisti, relative all’accordo ormai raggiunto con l’Aston Villa. Probabilmente non c’è ancora l’accordo ma si sta lavorando intensamente per risolvere la situazione il prima possibile.

Fonti ben informate indicano l’affare ad un passo. Un trasferimento ideale per tutti: Reina tornerebbe in Premier da protagonista ed il Milan risparmierebbe più di 8 milioni lordi sul monte-ingaggi.

Nel frattempo Paolo Maldini ha appena lasciato Casa Milan. Al termine del suddetto meeting, il direttore tecnico rossonero è andato via dalla sede. Ignota la destinazione: Milanello o incontro di mercato? Vedremo.

