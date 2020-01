Rodriguez, il Milan attente l’offerta del Fenerbahce: le cifre

Calciomercato Milan | Il Fenerbahce fa sul serio per Ricardo Rodriguez. Il terzino ha accettato la destinazione, ora serve l’offerta giusta.

Ricardo Rodriguez avrebbe già detto sì al Fenerbahce. Filtrano indiscrezioni positive sul possibile trasferimento del terzino dal Milan al club turco in queste settimane.

Il numero 68 rossonero è pronto a fare le valigie. Ormai è noto come Rodriguez sia considerato solo un’alternativa in difesa, avendo perso il posto da titolare in favore del più giovane Theo Hernandez.

Diverse le proposte giunte sul tavolo del suo entourage. Ma Rodriguez pare abbia dato la preferenza al Fenerbahce, club pronto a rilanciarlo come titolare fisso sulla corsia di sinistra. Con vista su Euro 2020.

Calciomercato Milan, il Fenerbahce studia l’offerta per Rodriguez

Il Milan è pronto a dire sì alla cessione di Rodriguez, avendo iniziato da giorni i colloqui con gli emissari del Fenerbahce. Ma servirà l’offerta giusta, che possa avvicinare la fumata bianca.

Secondo Tuttosport i rossoneri sono propensi a cedere Rodriguez per un’offerta da 8-9 milioni di euro, dunque immediatamente a titolo definitivo.

Invece il Corriere dello Sport parla di una proposta diversa che i turchi starebbero per inviare formalmente. Si tratterebbe di un prestito fino al 30 giugno con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Formule diverse ma cifre simili per l’addio di Rodriguez, costato circa 18 milioni di euro nell’estate del 2017. Una cosa è certa: entro il 31 gennaio prossimo il laterale svizzero dirà addio a Milanello ed ai suoi attuali compagni.

Sullo sfondo restano in piedi, almeno parzialmente, le proposte di PSV Eindhoven, Lione e pure Napoli. Rodriguez vanta diversi estimatori internazionali, ma le parole del suo agente sembrano piuttosto chiare: “Ricardo vuole andare al Fenerbahce, crede in questo progetto”. Ora sta a Milan e società turca trovare l’accordo finale.

