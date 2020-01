Milan, l’agente di Borini ufficializza: futuro all’Hellas Verona

Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, annuncia su Instagram la prossima squadra dell’attuale numero 11 del Milan. Si tratta dell’Hellas Verona.

Fabio Borini giocherà nell’Hellas Verona il resto della stagione. Il suo agente Roberto De Fanti in questi minuti ha confermato ufficialmente la destinazione del suo assistito.

Tramite un post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della sua agenzia RDF Football ha fatto sapere che il numero 11 del Milan approderà in Veneto. La squadra allenata da Ivan Juric ha gli stessi punti in classifica di quella rossonera, grande delusione del campionato di Serie A 2019/2020.

Borini rappresenta un ottimo rinforzo per l’Hellas Verona, che punta alla salvezza e ha bisogno di innesti in questo calciomercato invernale. L’esterno offensivo del Milan ha esperienza e grandi motivazioni. Ha trovato poco spazio a Milano, pertanto ha lo stimolo di andare a giocare altrove per far vedere di poter essere un giocatore utile. In rossonero sapeva di essere ormai una riserva e non c’era motivo di restare.

Stando alle indiscrezioni circolate, Borini dovrebbe risolvere il suo contratto con il Milan in scadenza a giugno 2020 per poi firmare un accordo con l’Hellas Verona con la medesima scadenza. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i comunicati ufficiali dei due club.

