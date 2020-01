Milan, Reina vicino all’Aston Villa: le ultime

Pepe Reina sembra ad un passo dal dire addio al Milan per trasferirsi all’Aston Villa. L’agente si sta occupando della trattativa per il suo ritorno in Premier League.

Questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Pepe Reina al Milan. Continuano a circolare rumors riguardanti il suo possibile ritorno in Premier League, dove ha già militato nel Liverpool.

I colleghi di calciomercato.it spiegano che l’agente dell’esperto portiere in queste ore sta negoziando con il club rossonero il trasferimento all’Aston Villa. Oltre ad essersi fatti avanti per Krzysztof Piatek, i Villans hanno deciso di puntare pure su Reina per avere un nuovo estremo difensore da consegnare a mister Dean Smith.

Reina avrebbe già un’intesa con la società inglese per un contratto di 6 mesi con un prolungamento annuale che scatterebbe automaticamente in caso di salvezza della squadra in Premier League. L’ex Napoli ha un accordo con il Milan fino al 2021 e da vice di Gianluigi Donnarumma non sta trovando spazio, preferisce chiudere la carriera giocando che stando a guardare.

Lo spagnolo inizialmente aveva accettato di buon grado il fatto di fare da riserva e di aiutare un giovane come Gigio. Ma di fronte alla possibilità di tornare a giocare con maggiore continuità non può ignorare la proposta dell’Aston Villa. Cedendo Reina, il Milan si libererebbe di un ingaggio pesante da circa 3-3,5 milioni di euro netti annui.

Nella scorsa annata il 37enne estremo difensore aveva avuto modo di scendere in campo in Europa League e Coppa Italia, ma in questa la squadra non ha preso parte dalla coppa europea e dunque lui non ha avuto praticamente occasioni. L’unica contro il Genoa, quando c’era ancora Marco Giampaolo in panchina. In quella partita ha compiuto un errore clamoroso sul gol rossoblu e poi si è riscattato parando un rigore, sempre con Lasse Schone protagonista.

