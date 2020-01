Reina-Aston Villa e Borini-Hellas Verona: la situazione

Pepe Reina vicinissimo all’Aston Villa, mentre Fabio Borini è diretto verso l’Hellas Verona. Il Milan sta per concludere queste due operazioni in uscita.

L’esperto portiere spagnolo tornare in Premier League, dove in passato ha già militato nel Liverpool. Approderà all’Aston Villa, con il quale ha già un accordo per un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico per un anno in caso di salvezza. L’agente dell’ex Napoli è stato a Birmingham per gli ultimi dettagli della trattativa.

Il Milan ha dato l’ok alla partenza a titolo gratuito di Reina, però va capito se prima della cessione effettiva verrà preso un sostituto oppure se ci sarà la promozione dalla Primavera di Matteo Soncin come terzo portiere con Antonio Donnarumma destinato a diventare il vice del fratello Gigio. Il club rossonero dall’addio dell’estremo difensore 37enne risparmierà circa 8,3 milioni di euro lordi legati al suo ingaggio fino a giugno 2021.

Per quanto riguarda Borini, la sua destinazione sembra essere l’Hellas Verona. Nonostante il corteggiamento di altre squadre della Serie A, soprattutto Genoa e Sampdoria, il suo futuro dovrebbe essere in Veneto. Nelle prossime ore il numero 11 rossonero dovrebbe risolvere il suo contratto in scadenza a giugno 2020 per firmare un nuovo accordo, sempre fino a fine stagione, con la società scaligera.

